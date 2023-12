Stiri pe aceeasi tema

- Alice Peneaca și Dragoș Caliminte s-au intalnit la un festival de muzica, iar lucrurile intre ei au evoluat rapid. Au devenit in vara parinții unei fetițe, se muta in casa noua și au in plan sa se casatoreasca. Modelul l-a remarcat pe tatal fiicei sale intai pe instagram, iar ulterior, la un eveniment…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Sergiu Constantinescu, soțul cunoscutei prezentatoarea de la Antena 1, Alessandra Stoicescu. Iata cum a fost suprins, de aceasta data, barbatul de catre PAPARAZZI SpyNews.ro,…

- Caz de ras și de plans in Gaești, județul Dambovița, unde o femeie in varsta de 29 de ani a avut o reacție ieșita din comun, dupa ce și-a prins barbatul impreuna cu o alta femeie in mașina.Soția inșelata s-a urcat pe capota și a incercat sa-i impiedice pe cei doi sa plece. La un moment dat, a forțat…

- Un clip postat pe o rețea sociala s-a viralizat rapid in sațiul public, odata cu mega scandalul Umbrarescu, afaceristul intrat in cardașie cu probabil cel mai controversat ministru postdecembrist, Sorin Grindeanu. Patru oameni au murit și alți cinci au fost raniți grav intr-o explozie produsa la magistrala…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fost cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc și i-au surprins pe Alice Peneaca și iubitul ei, Dragoș Caliminte. Cei doi au trecut pe la un bancomat, apoi au ajuns intr-o farmacie.

- Adrian Nastase și soția lui radiaza de fericire atunci cand sunt in preajma nepoților lor! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Iata dovada clara ca sunt bunici model, foarte implicați atunci cand vine…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1. Și, va spunem ca acesta nu s-a aflat singur nici de aceasta data pe strazile din București, ci insoțit de aceeași femeie misterioasa…

- La ceremonia de deschidere a noului an școlar, Prima Doamna a Romaniei a atras din nou toate privirile, la liceul din Sibiu la care preda. Carmen Iohannis, apariție dezinvolta in prima zi de școala. Soția președintelui a purtat o rochie lejera ce a surprins pe toata lumea. Carmen Iohannis, o noua apariție…