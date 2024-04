Stiri pe aceeasi tema

- Csikszereda lui Robert Ilyes a ratat o șansa buna de a-și consolida locul direct promovabil in Superliga, ciucanii pierzand, duminica, pe terenul Gloriei Buzau, scor 0-1. La finalul meciului, tehnicianul de 50 de ani a acordat un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, in care a vorbit…

- Plecat de la CFR Cluj, Adrian Mutu a analizat situația de la Rapid. Spune ca ar fi o greșeala concederea lui Cristiano Bergodi, dar remarca o problema la giuleșteni. „Briliantul”, care a plecat in vara de la Rapid pentru a merge la Netchi Baku a dezvaluit ca a mai discutat cu Dan Șucu, acționarul majoritar,…

- Florin Prunea, fostul mare portar al naționalei, a comentat situația din Giulești. La Rapid - Farul 1-2, galeria a refuzat sa susțina echipa, iar fanii de la tribuna i-au fluierat pe ultrași. La meciul cu Farul, primul dupa ce Liviu Ungurean a fost reținut pentru constituire de grup infracțional organizat,…

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul formatiei sale in play-off-ul Superligii de fotbal este clasarea pe un loc care sa-i permita participarea in cupele europene. „Sunt de fericit ca ne-am indeplinit obiectivul in campionatul…

- Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului, a comentat și el imaginile cu petrecareții Alexandru Albu și Andrei Borza, fotbaliștii surprinși intr-un club de noapte dupa eșecul giuleștenilor cu Poli Iași, 1-3. In exclusivitate pentru GSP.ro, tehnicianul s-a pronunțat pe marginea subiectului care a agitat…

- Dani Coman, președintele lui Hermannstadt, a declarat ca mijlocașul Mino Sota (29 de ani) nu pleaca la Rapid. Sota a fost pe lista Rapidului in ianuarie, insa in Giulești a ajuns in cele din urma Damjan Djokovic. Astfel, Mino Sota, care e in ultimele 6 luni de contract, a ieșit de pe radarul echipei…

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul Oțelului Galați, a reacționat dupa scandalul iscat la finalul meciului cu Rapid, cand a avut un derapaj rasist la adresa fanilor giuleșteni. La finalul meciului din Giulești, 2-1 pentru Rapid, antrenorul de la Oțelul Galați a avut o remarca rasista ca fanii…

- Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, nu a fost prezent in Giulești la meciul cu Oțelul, din runda #24 a Superligii. E o premiera pentru actuala stagiune. Dan și Diana Șucu sunt nelipsiți din loja arenei giuleștene. Pana astazi nu ratasera niciun meci. Daca finanțatorul a lipsit, nume importante au s-au…