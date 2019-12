Stiri pe aceeasi tema

- Colectia, a carei valoare se estimeaza ca ar putea ajunge la 8 milioane de lire sterline, cuprinde peste 3.900 de sticle de whisky. Printre bauturile din aceasta colectie se afla o sticla de ''Macallan'' din 1926, care a devenit recent cea mai scumpa din lume dupa ce s-a vandut cu pretul de 1,5 milioane…

- Tabloul 'Retrato de una mujer de blanco' pictat in 1929 de artista mexicana Frida Kahlo a obtinut miercuri cel mai mare pret de 5,8 milioane de dolari la o licitatie de arta latino-americana organizata de casa Christie's, relateaza EFE.Licitatia, impartita in doua zile si care se incheie joi,…

- Un ceas de mana marca Patek Philippe a fost vandut pentru suma de 31 de milioane de dolari, un pret record pentru un astfel de ceas, la o licitatie in scopuri caritabile organizata de casa Christie's la Geneva, transmite Bloomberg.Ceasul Grandmaster Chime a fost adjudecat dupa un razboi al…

- O sticla de whisky din „Sfantul Graal” al whisky-urilor a fost vanduta pentru suma record de 1,45 milioane de lire sterline, sau circa 1,7 milioane de euro, a declarat, vineri, casa de licitatii...

- Dezvoltatorul local de jocuri video Amber a inregistrat in primele sase luni ale acestui an o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, pentru finalul lui 2019 tinta fiind de a ajunge la 10 milioane de dolari, in crestere cu peste 30% fata de 2018.

- Nissan Motor si Carlos Ghosn vor plati impreuna 16 milioane de dolari pentru ca Autoritatea de Supraveghere a Pietelor Financiare din SUA (SEC) sa renunte la acuzatiile de frauda, transmit Bloomberg si Financial Times potrivit Agerpres. SEC sustine ca Nissan si Carlos Ghosn nu au adus la cunostinta…

- Cea mai scumpa mașina noua din lume, Bugatti La Voiture Noire, a fost construita intr-un singur exemplar și a ajuns la un cumparator necunoscut care a platit pentru ea suma de 18,7 milioane de dolari. Mașina care are 1.500 de cai-putere, de 20 de ori mai mult ca un Ford Fiesta, a fost construita pentru…

- "De ce un forum de afaceri Romania-Thailanda? Face parte din strategia camerei noastre de comert de abordare a pietelor non-UE, strategie care se concretizeaza cu destinatii in general din Asia, in special din Asia de Sud-Est", a spus el. Delegatia din Thailanda a numarat 14 firme si 23 de…