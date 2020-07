Asta da TRĂDARE! Finul Gabrielei Firea a trecut la PNL Marian Ivan, primarul orasului Pantelimon, ales in 2016 pe listele PSD, va candida pentru un nou mandat din partea PNL. ”Viata, uneori inseamna schimbare pentru a putea merge inainte, pentru a putea progresa. Acum este timpul schimbarii pentru ca exista o optiune mult mai buna pentru Pantelimon”, a scris primarul pe Facebook. Marian Ivan este finul celebrului cuplu din Voluntari Pandele-Firea. ”Dragi concetateni, asa cum ma cunoasteti ca primar, stiti ca singurul lucru care ma ghideaza in activitatea si in optiunile mele este dezvoltarea orasului nostru, iar pentru acest lucru voi face tot ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Ivan, primarul orasului Pantelimon, ales in 2016 pe listele PSD, va candida pentru un nou mandat din partea PNL. ”Viata, uneori inseamna schimbare pentru a putea merge inainte, pentru a putea progresa. Acum este timpul schimbarii pentru ca exista o optiune mult mai buna pentru Pantelimon”, a…

- "Intalnirea cu tine a schimbat copilul din mine. Inca naiva, fragila, cand te-am intalnit, daruiam fara sa ma gandesc la ziua de maine. Daruiam tot", isi incepe Nicoleta mesajul de dragoste adresat barbatului vietii ei. „Ușor debusolata, cautam un punct de reper intr-un univers pe care nu-l…

- Vasile Balc a fost diagnosticat cu leucemie in decembrie 2019, iar in ciuda eforturilor medicale si financiare nu a mai putut fi salvat. Mihai Nesu a postat un mesaj emotionant pe Facebook. Dries Mertens, in vizita la Mihai Nesu. Starul belgian al lui Napoli, socat de Romania: "Am mers acolo…

- Manelistul Ciprian Bela, cel care canta alaturi de taraf in emisiunea prezentatorilor Țociu și Palade, a murit la varsta de 48 de ani. Ultimele momente din viața și le-a petrecut cantand, impreuna cu taraful sau. Ramona s-a sinucis in zorii zilei, la fel ca Madalina Manole. A murit in ambulanta…

- Dana Dobre a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Vestea trecerii in neființa a fost facuta de o prietena, in mediul online. Femeia, care a lucrat la Romania Libera ca jurnalist economic, suferea de neoplasm pulmonar, in stadiul 4, in ultimele luni neluandu-și tratamentul din cauza sistemului de…

- "Aceasta batalie cu noul coronavirus nu a fost castigata. Momentul victoriei este mai aproape sau mai departe, in functie de fiecare dintre noi. Ramane la latitudinea noastra, la alegerea noastra, la decizia noastra cum sa ne comportam acum, astazi, maine si in fiecare zi din viitor, pentru ca acest…

- Actrița Nuami Dinescu este in doliu, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Aceasta a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, alaturi de care atașat o imagine cu cea care i-a dat viața. „Ea a fost mama mea. Fara frica, consecventa in credința ei in Dumnezeu, curajoasa, blanda și buna 'asa cum…

- Bunica celebrului practicant de arte martiale, a incetat din viața chiar in Saptamana Patimilor. Conform propriilor dezvaluiri, Marioara este care i-a insuflat inca de la o varsta frageda valorile creștine și dragostea fața de Dumnezeu. Anunțul trist a fost lansat de Daniel Ghita prin intermediul unui…