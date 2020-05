Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului este in stare de soc: Tragedie provocata de Covid-19. S-a sinucis, dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus Lumea fotbalului din Franta este in stare de soc, dupa ce doctorul echipei din Ligue 1 Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis duminica, la varsta de 60 ani. Medicul…

- Alexandra Dinu locuiește de mulți ani de zile in Italia, alaturi de fiul sau. Fosta soție a lui Adrian Mutu a facut cateva dezvaluiri despre situația prin care trece populația in plina epidemie de coronavirus și care sunt restricțiile impuse. Alexandra Dinu a explicat cum este gestionata situația de…

- China a „exportat“ COVID-19 in intreaga lume, iar acum, cand viata normala a fost paralizata in afara acestei tari, chinezii si-au propus sa dea lovituri de imagine pentru a arata cat de tari sunt ei.

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Diseara, de la 21.00, vom analiza alaturi de Cristian Diaconescu, Ion M Ionita, Dan Dungaciu, Stefan Ciochinaru și Dan Bucura care sunt prioritațile guvernelor afectate de Coronavirus și cum trebuie sa raspundem cu toții comandamentului starii de urgenta! Vom avea corespondente din Italia, Spania, Marea…

- Președintele chinez Xi Jinping tocmai a sosit la Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit in lumea intreaga, a informat presa chineza, citata de CNN, scrie Mediafax.Aceasta este prima vizita a președintelui Chinei in oraș, de la debutul epidemiei de coronavirus. Documente…

- Ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a anuntat ca starea de sanatate a celor cinci britanici este destul de grava. "Cazul initial ne-a fost adus in atentie noaptea trecuta. Este vorba de un britanic care s-a aflat in Singapore in perioada 20-23 ianuarie si a venit in Franta la 24 ianuarie pentru…