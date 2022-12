Aspirator vertical – cea mai convenabilă soluție de curățenie? Aspiratorul vertical indeplinește pe deplin cerințele moderne de confort și calitate a curațeniei. Acest dispozitiv este un furtun cu un maner la care sunt atașate un motor și un colector de praf. Duza pentru perie, ca și aspiratoarele obișnuite, este plasata la capatul inferior al unui furtun. Greutatea acestui aspirator, manevrabilitatea și compactitatea sa fac […] Articolul Aspirator vertical – cea mai convenabila soluție de curațenie? a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, sambata la Bacau, ca solutia ar fi renuntarea la cota unica si impozitarea progresiva, insa inainte de toate trebuie digitalizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un șofer in varsta de 31 de ani, din Bacau, a provocat un accident grav pe DN2/E85, la ieșirea din localitatea Limpeziș spre Urziceni. Acesta a pierdut controlul camionului in care transporta apa minerala imbuteliata și s-a rasturnat. O parte din incarcatura a cazut pe carosabil, iar soferul este ranit,…

- La pronunțarea in cazul lui Gheorghe Moroșan, criminalul de la Onești, au fost stabilite și daune morale de 2 milioane de euro, potrivit avocatului Adrian Cuculis.MOROSAN GHEORGHE a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, omor calificat, tulburarea…

- Daca vreti sa aveti deja o idee despre cam cine se va califica si cine nu pentru a ocupa unele viitoare functii ale partidoiului in administratia locala sau pe listele de candidaturi viitoare, ei bine, atunci trebuie sa remarcam ce treaba buna fac (nu in folosul nostru, al iesenilor, evident, ci in…

- Caz halucinant in Bacau! Mai multi comercianti de struguri nu s-au inteles in fixarea aceluiasi pret la fructe, iar scandalul a degenerat. Un comerciant suparat ca „vecinii" de taraba au pus un pret mai mic, a scos arma si i-a impuscat.Unul dintre barbati, suparat ca doi vanzatori vecini au pus un pret…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Sute de percheziții au loc, miercuri dimineața, in București și alte 16 județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala, taiere ilegala de arbori și delapidare. Descinderi au loc și la mai multe instituții și la sediile unor ocoale silvice, a transmis Poliția Romana și Ministerul Public intr-un comunicate…

- Au fost stabilite valorile exproprierilor pentru Autostrada A7, pe tronsonul Bacau - Neamt - Pascani. Un proprietar neidentificat din Neamț ar urma sa primeasca cea mai mare suma pentru o suprafața de teren.