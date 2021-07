Aspirant și perspirant Fombal. Cea mai echipa de la Evropeanul aista a caștigat, in ciuda huliganismului ancilar al briților. Țara care a inventat il calcio la Firenze a luat trofeul. Huliganii și-au dat iar in petice de clovni. Au huiduit imnul, au furat cu arbitrii cei masluiți, au jucat numai acasa, au impus restricții aberante fanilor celorlalte echipe […] The post Aspirant și perspirant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

