- Mireasa, reality show-ul matrimonial de la Antena 1, e un adevarat fenomen de televiziune. Și pentru a creat in randul telespectatorilor din Romania o dependența atat de mare, emisiunea revine cu sezonul numarul 7.

- Radu, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, a publicat pe rețelele sociale o imagine emoționanta alaturi de fiica lui la scurt timp de la nașterea micuței. Tanarul s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza copleșitoare.

- Fostul concurent de la Mireasa, Sebastian, sezonul 5, și-a cerut iubita in casatorie chiar in prima zi de Craciun, pe 25 decembrie 2022. Dupa ce nu și-a gasit jumatatea in cadrul show-ului de televiziune Mireasa, acesta și-a intalnit dragostea in afara casei Mireasa.

- Este important ca orice cladire de afaceri sa fie bine echipata pentru a face fata provocarilor de zi cu zi. Cei care lucreaza in cladire, oameni de afaceri sau simpli angajati, cei care viziteaza cladirea in scop profesional sau orice alta persoana care are un interes de a intra in cladire, mai…

- Joi, la ora 13.22, polițiștii sigheteni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 56 de ani din municipiu, iar in urma verificarilor s-a constatat faptul ca soțul acesteia,…

- Un barbat din Germania a caștigat in luna septembrie un premiu colosal la loterie, iar acum este gata sa iși gaseasca o iubita, dar nu oricum, ci femeia care va intra in viața lui trebuie sa bifeze anumite trasaturi.

- Jo a rupt tacerea și și-a spus punctul de vedere cu privire la cei care ii lasa comentarii și mesaje in care ii critica aspectul fizic. Cantareața a dat doua exemple de astfel de hateri și le-a aratat fanilor ei cum se prezinta respectivele persoane in mediul online, dar și remarci au facut la adresa…

- In emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 21 octombrie 2022, doamna Adriana nu și-a mai putut stapani lacrimile de emoții cand și-a auzit fiica. Sora lui Cosmin a avut o intervenție telefonica in direct, la scurt timp dupa ce mama sa și Miruna au avut parte de replici taioase in gala Mireasa.