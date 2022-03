Asociaţiile de pacienţi: „Bolnavii cu sistem imun slăbit rămân vulnerabili în faţa virusului” Sase asociatii de pacienti atrag atentia asupra faptului ca, desi exista tendinta de a crede ca simptomele cauzate de noua tulpina Omicron sunt mai usor de gestionat, realitatea pentru pacientii imunocompromisi este una sumbra. Astfel, masurile luate pentru controlul pandemiei, cum ar fi vaccinarea, introducerea dozei booster si respectarea masurilor de protectie sunt in continuare necesare. Acestia spun ca in prezent nu exista o solutie pentru acesti pacienti al caror sistem imun nu produce suficienti anticorpi in urma vaccinarii si care raman foarte vulnerabili in fata virusului. „Pacientii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

