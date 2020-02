Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Rada, președinte al Consiliului Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre activitatea asociației și despre problemele cu care se confrunta TM2021,…

- Primaria Timișoara obliga toate localurile – cafenele, baruri, restaurante - ca din martie sa prezinte meniul in cel puțin doua limbi, romana și engleza. Masura face parte din pregatirile pentru 2021 cand orașul va fi Capitala Europeana a Culturii.Primarul Nicolae Robu a declarat, miercuri,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri seara ca a decis, impreuna cu liderul Pro Romania, ca propunerea lor pentru functia de prim-ministru sa fie Remus Pricopie. La randul sau, Victor Ponta a afirmat ca Remus Pricopie "e onorat de propunere". Cine este Remus Pricopie…

- „Timișoara in coming” este conferința la care specialiștii din turism din toata țara s-au intalnit pentru a face schimb de idei in promovarea Timișoarei și Timișului, mai ales ca mai sunt 11 luni pana cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii. Iar timpul este scurt...

- Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii recruteaza un director de producție pentru administrarea producției și implementarea tehnica a Programului cultural Timișoara 2021. The post Timișoara 2021 cauta director de producție appeared first on Renasterea banateana .

- Pr. Cornel s-a nascut la 5 martie 1964 la Horgesti - Bacau. A absolvit Scoala Generala de 8 clase in anul 1978 la Horgesti, Liceul Poligrafic in anul 1982 la Bucuresti, Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfantul Iosif" din Iasi in anul 1989, cursuri de master la Facultatea de Comunicare si Relatii…

- Cea de-a patra ediție a evenimentelor dedicate Revoluției de la Timișoara sub genericul „Memoriile Cetații“ a continuat in weekendul trecut cu o serie de acțiuni care au inclus un vernisaj al studenților Facultații de Arte Plastice, proiecția filmului Quod Erat Demonstrandum (Romania, 2013) – regizor…