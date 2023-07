Stiri pe aceeasi tema

- ANAT: Incendiile din Rodos sunt pe cale de a fi stopateIncendiile din Rodos sunt pe cale de a fi stopate, sustine Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), care citeaza Organizatia Nationala de Turism a Greciei. Incendiul s-a redus intr-o zona greu accesibila pe munti, departe de orice sat…

- Incendiul s-a redus intr-o zona greu accesibila pe munți, departe de orice sat sau locuința Secretarul General al Organizației Naționale de Turism a Greciei, domnul Dimitris Fragakis, a trimis astazi, cu privire la declarația starii de urgența pentru Insula Rhodos, urmatorul mesaj: ”Starea de urgența…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) dorește sa aduca la cunoștința publicului starea actuala a situației din insula Rhodos (Grecia), in urma incendiilor care au afectat o parte din sudul insulei. In prezent, aproximativ 15% din suprafața insulei Rhodos, mai precis partea de sud, a fost…

- Ce se intampla cu romanii care se afla in vacanța in Grecia, in zonele afectate de incendii. Precizarile ANAT și MAE Turistii romani care au rezervari de cazare in partea de sud a insulei Rodos, afectata de incendii, vor fi relocati in zonele de nord, iar pana in prezent nu s-au inregistrat anulari…

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi la boxele unor apartamente de pe Str. Vasile Alecsandri, situata in spatele cladirii Taxe și Impozite. Autoritațile au intervenit, trimițand la fața locului doua autospeciale echipate cu șase subofițeri fiecare, insoțite de trei Subgrupe de Pompieri (SGP). Incendiul…

- ► Autoritațile romane asigura monitorizarea constanta și raportarea transparenta a calitații apei de imbaiere. De asemenea, și autoritațile din Bulgaria transmit ca litoralul bulgaresc este sigur, nefiind in niciun fel afectat ► In acest an, pentru litoralul romanesc se constata o creștere considerabila…

- Continue reading Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania cere autoritaților sa gaseasca soluții in fața cozilor interminabile de la ieșirea din țara/ „Autoritațile fac spectacol de incompetența!” at Info real.

- – ANAT cere soluții imediate in fața blocajelor de la ieșirea din țara, nu avertismente inutile! Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) sesizeaza situația alarmanta de la frontierele țarii, unde turiștii și calatorii se confrunta cu cozi de ore in șir, blocandu-se in drumul lor…