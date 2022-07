Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale si centrale privind necesitatea urgenta de a declara judetul zona calamitata de seceta. Fermierii spun ca au pierderi in unele cazuri si de peste 1.000 lei la hectar, multe exploatatii…

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea solicita autoritatilor publice locale și centrale sa declare urgent județul zona calamitata de seceta, in condițiile in care culturile de toamna au un grad de afectare de 50-80%, iar cele de primavara de 90-100%. „Fermierii reprezentați…

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale și centrale privind necesitatea urgenta de a declara județul zona calamitata de seceta. Seceta a afectat drastic atat culturile de toamna cat si culturile de primavara Suprafetele…

- Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca…

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…

- Gabriel Avramescu, deputat PNL Buzau: “Am fost alaturi de Daniel Țiclea, prefectul județului #Buzau, in Movila Banului și Ulmeni la invitația unor fermieri din zona pentru a vedea cum seceta distruge efectiv culturile de porumb, și nu numai. Singura soluție ar fi instalarea unor sisteme de irigații,…

- Din pacate culturile agricole semanate in toamna anului 2021 sunt afectate in diferite grade de seceta crunta pe o suprafața foarte mare a Romaniei. Din cauza lipsei de precipitații, culturile de toamna au imbatranit prematur și au ajuns la maturitate mult mai devreme sau chiar s-au uscat in unele zone…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…