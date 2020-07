Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca un pacient confirmat cu coronavirus care refuza internarea trebuie sa fie gestionat de medicul de familie. Concediul medical va fi eliberat de medicul de familie, asta in contextul ordinului care prevede ca pacienții easimptomatici sa nu mai fie internați.…

- Anunț de ultima ora al ministrului Sanatații, privind soarta asimptomaticilor de coronavirus care refuza internarea. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca un pacient confirmat cu coronavirus care refuza internarea trebuie sa fie gestionat de medicul de familie, iar acesta trebuie sa ii acorde…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Constanta, ca pacientilor cu Covid-19 care refuza spitalizarea si sunt in izolare la domiciliu, in conditiile in care in prezent internarea nu mai poate fi impusa, trebuie sa li se acorde concediu medical de catre medicul de familie care gestioneaza…

- O persoana care refuza internarea, dar respecta izolarea la domiciliu și recomandarile medicilor, trebuie sa primeasca concediu medical, a declarat miercuri ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Constanta,

- Nelu Tataru, afirma ca un pacient confirmat cu coronavirus care refuza internarea trebuie sa fie gestionat de medicul de familie, iar acesta trebuie sa ii acorde concediu medical, el subliniind ca internarea nu mai poate fi conditionata in prezent.

- "Ei ar putea fi mai multi in conditiile in care am avut un context in care sa solicitm o necropsie la cel decedat, avand contextul epidemiologic. Neavand contextul epidemiologic, avand comorbiditati, de alta natura, atunci nu s-a solicitat", spune Nelu Tataru. "Cifra pe care o vedem reprezinta…

- Pandemia de coronavirus schimba felul in care salvamarii iși desfașoara activitatea, ei fiind nevoiți sa ia masuri speciale de protecție, dupa cum arata Libertatea . Salvamarii urmeaza sa primeasca o lista cu masuri de la Direcția de Sanatate Publica și de la Apele Romane. Momentan insa, ei iși iau…

- La 16 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 495 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 11 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 619 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 48 de persoane…