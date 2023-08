Așii cerului albastru fac spectacol la BIAS 2023 Aglomerație mare azi la Aeroportul Internațional București Baneasa ”Aurel Vlaicu”. Piloți acrobați, piloți militari și piloți ai aviației civile din Romania și alte țari europene au facut și continua sa faca un spectacol aerian de zile mari, pana la lasarea serii. Doamnelor și domnilor, BIAS 2023 este in plina desfașurare! Cu mic și mare, bucureștenii, dar și turiștii aflați in Capitala au venit cu toții la Bucharest Interational Aviatic Show 2023, inca de dimineața, ca sa gaseasca locul perfect pentru a urmari spectacolul pregatit de așii cerului albastru. Pentru ca asta sunt toți piloții care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

