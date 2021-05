Stiri pe aceeasi tema

- Germanii de la Signal Iduna, lideri pe segmentul asigurarilor de sanatate, au agreat preluarea afacerilor locale de asigurari generale și de viața ale Ergo, controlat de grupul german Munich Re, un anunț oficial urmând a fi facut chiar joi, 20 mai, au declarat pentru HotNews.ro surse din piața…

- ​Consiliul Concurenței a anunțat luni ca a autorizat tranzacția prin care Allianz-Țiriac Asigurari va prelua Gothaer Asigurari Reasigurari - companie cu 50.000 de contracte și venituri de 90 milioane de lei în 2019. În urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune…

- Care este viața familiei celebrului actor din Germania? Fosta vedeta a parasit lumina reflectoarelor și apoi a hotarat sa se mute definitiv din Romania. Iata ce performanțe senzaționale are baiatul fostului artist? Care este viața familiei lui Lucian Viziru: se mandrește cu fiul sau Luian Viziru s-a…

- Compania de asigurare City Insurance Romania , sponsorul echipei de fotbal FCSB, patronata de Gigi Becali, a fost preluata de catre investitorul I3CP, care are in spate Biserica Ortodoxa Greaca, conform lui Cristian Roșu, vicepreședintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). City Insurance…

- Peste 96% dintre consumatorii de servicii financiare non-bancare s-au declarat mulțumiți de informațiile primite, anul trecut, de la experții Call Center-ului Autoritații de Supraveghere Financiara. Acest aspect este reliefat de rezultatul sondajului de opinie realizat pe tema „satisfacția consumatorilor…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, și-a anunțat luni investitorii ca a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd catre 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații…

- Lucian Viziru a devenit cunoscut odata cu trupa „Gaz pe Foc”, cand a facut senzație pe scena muzicala in urma cu mulți ani. Insa, fratele lui Augustin Viziru este și actor, Lucian aparand in mai multe telenovele romanești. In cele din urma, acesta a decis sa paraseasca Romania impreuna cu soția și fiul…

- Proiectul privind decontarea directa obligatorie la politele RCA se afla in con­tinuare in dezbatere publica, iar pasul ur­mator consta intr-o hotarare a guvernului, a spus Daniel Apostol, purtator de cuvand al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), pentru ZF. „Decontarea directa obligatorie…