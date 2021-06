Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul forestier si de prelucrare primara a lemnului din Romania va beneficia, pentru prima data dupa Revolutie, de o alocare financiara in valoare de 1,3 miliarde de euro, prin amplul Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR).…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un program foarte important pentru Romania, din banii alocati urmand a fi finantate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educatia – 3,6 miliarde de euro si Sanatatea – 2,4 miliarde de euro, a afirmat premierul…

- Romania va depune un Plan National de Redresare si Rezilienta pentru toata suma alocata, 29,2 miliarde de euro, a declarat, joi, premierul Florin Citu, subliniind ca doreste ca PNRR sa fie aprobat din momentul in care va ajunge la Bruxelles. El a precizat ca, la finalul sedintei de Guvern,…

- Romania va depune un Plan National de Redresare si Rezilienta pentru toata suma alocata, 29,2 miliarde de euro, a declarat, joi, premierul Florin Citu, subliniind ca doreste ca PNRR sa fie aprobat din momentul in care va ajunge la Bruxelles. El a precizat ca, la finalul sedintei de Guvern, au fost purtate…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara, 28 aprilie ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Sectorul de apa si apa uzata din Romania are nevoie de o extindere accelerata a retelelor pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) cu peste 2.000 de locuitori, iar autoritatile intentioneaza demararea programului "Prima conectare la apa si canalizare", prevede Planul National de Redresare…