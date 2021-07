Stiri pe aceeasi tema

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1- pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8-. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama evolutiei…

- Adunarea generala a Organizatiei Europene a Operatorilor Economici din Domeniul Industrializarii Lemnului (EOS), a decis sa il numeasca pe Ciprian Musca, presedintele Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR) membru in boardul EOS, sustin reprezentantii ASFOR. Potrivit sursei citate, joi, 24 iunie,…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania in timpul pandemiei…

- Sectorul forestier si de prelucrare primara a lemnului din Romania va beneficia, pentru prima data dupa Revolutie, de o alocare financiara in valoare de 1,3 miliarde de euro, prin amplul Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR).…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service considera ca profilul de credit actual al Romaniei (Baa3 cu perspectiva negativa) reflecta un echilibru intre potentialul solid de crestere economica pe termen mediu si dezechilibrele macroeconomice, conform agerpres. Potrivit unei analize…

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022 , dupa ce in februarie se estima un avans de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). Potrivit previziunilor economice din primavara…

