Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor infiintate la nivel national a scazut cu 69% in primele doua saptamani de la inceputul starii de urgenta decretate in Romania (16-30 martie 2020) fata de cele doua saptamani anterioare, dar si in raport cu perioada similara din anul 2019, potrivit unei analize Termene.ro, platforma…

- Criza pandemiei mondiale de coronavirus afecteaza din plin și Romania. Romanii se declara foarte ingrijorați de ceea ce ar putea urma, dar susțin ca se simt pregatiți sa infrunte viitorul care nu pare unul roz. Susțin ca știu ce masuri trebuie luate pentru a evita infectarea atat ei cat și angajatorii.…

- Incepand de marti, 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitatile de relatii cu publicul ale institutiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- ”Din semnalele primite, o buna parte din companii și instituții s-au organizat pentru ca angajații lor sa desfașoare, din aceasta dimineața, munca la domiciliu. Le mulțumesc. Aceasta este abordarea pe care o consider optima in aceasta perioada pentru evitarea aglomerației respectiv pentru oferirea unei…

- Rompetrol Rafinare va opri in perioada 13 martie - 30 aprilie 2020 activitatea de productie a rafinariei Petromidia Navodari si a diviziei de petrochimie, in vederea desfasurarii reviziei generale programate. In acelasi timp, potrivit unui comunicat al companiei, rafinaria Vega Ploiesti isi va reduce…

- Consiliul de Administrație al Universitatii ”Stefan cel Mare” din Suceava a decis, miercuri, dupa analiza evoluției situației generate de raspandirea in Romania a noului coronavirus COVID-19 suspendarea, pana in data de 1 aprile, a tuturor activitaților didactice care implica intalnirea fața in fața…

- Productia industriala a scazut, in 2019, la toate componentele principale: „In perioada ianuarie-decembrie 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 2,3%...

- Intr-o perioada de 10 ani, Romania a pierdut peste 2.800 de biblioteci. Așa a ajuns la 9.479 de biblioteci in 2018, o scadere cu 22% fața de 2009, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Numarul cititorilor care merg la biblioteca a scazut și el cu peste un sfert, de la 426 de mii…