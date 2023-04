Stiri pe aceeasi tema

- Politele RCA incheiate la Euroins raman valabile inca trei luni de la momentul publicarii in Monitorul Oficial a deciziei Autoritatii pentru Supraveghere Financiara de retragere a autorizatiei companiei de asigurari. De asemenea, asiguratii Euroins pot renunta la asigurare. Mai intai se trimite companiei…

- UNSAR și BAAR au realizat un ghid informativ in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania. a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila,…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru acest asigurator, a anuntat vineri…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) are gata proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe care il va inainta luni Ministerului Finanțelor. Valentin Ionescu, director ASF, a declarat, intr-o intervenție la Digi24, ca prețurile vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, si se va renunța…

- ”Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a luat act de Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii, urmand ca Autoritatea de Supraveghere…

- Politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). „Uniunea Nationala…

- Daniel Apostol, purtatorul de cuvant ASF, a declarat, vineri, la Digi24, dupa decizia Autoritatii de a retrage autorizatia de functionare a Euroins ca urmare a intrarii in insolventa, ca Fondul de Garantare a Asiguratilor va plati toate drepturile politelor de asigurari de la aceasta firma. „La aceasta…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2022 prin care se instituie modificarea si completarea Legii nr.411/2004, a Legii nr.204/2006, precum si a Legii nr.187/2011. Principalele modificari vizeaza: – stabilirea de principii privind regulile…