Asfaltul de pe splaiul Morilor a fost refacut dupa aproape un an. Constructorul sustine ca a intervenit din cauza unor fisuri, inainte de a preda lucrarea primariei

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de largire a plajelor din zona statiunii Eforie Sud sunt in plina desfasurare. Se lucreaza, deocamdata, doar in zona care nu afecteaza turismul, a declarat la "Ziua n amiaza mare" directorul Van Oord Romania, Marius Stamat. Proiectul, care include construirea mai multor diguri marine si largirea…

- In anul 2020, orașul Cazanești a demarat un proiect de reabilitare a sistemului de apa și ape uzate. La un an distanța, firma care a caștigat licitația este acuzata ca face «lucrari de mantuiala». Locuitorii orașului s-au revoltat și au depus o petiție la Primarie in care cer «readucerea terenului la…

- Constructorul care a caștigat licitația pentru drumul expres Craiova-Pitești a anunțat miercuri, intr-o conferința de presa ca lucrarile vor dura mai mult din cauza problemelor de personal. “Cel puțin 10 muncitori iși dau demisia zilnic”, a declarat constructorul. Lucrarile sunt finalizate in proporție…

- Peste 20 de pompieri s-au indreptat de urgența, miercuri, pe strada Matei Basarab din Timișoara, dupa ce au fost alertați despre producerea unui incident care necesita prezența lor. Intr-un apartament situat la mansarda unui bloc de patru etaje a izbucnit un incendiu. Ajunși la fața locului cu mai multe…

- Proiectarea Spitalului de Copii Monobloc din Borhanci costa 6,5 milioane de euro. Spitalul va avea și un heliport, pentru situații de urgența.Firma care va face proiectarea este Planho, din Spania, care a mai efectuat astfel de proiecte in Europa. Arhitecții au fost aleși in urma unui concurs internațional.Pana…

- VIDEO| Stadiu avansat al lucrarilor pentru Complexul Bailor Sarate, Ocna Mureș. Silviu Vințeler: „Constructorul va finaliza lucrarea anul acesta” Complexul Balnear de la Ocna Mureș sau „Baile Sarate” se afla intr-un stadiu al lucrarilor dezvoltat. Lucrarile propriu zise urmeaza a fi finalizate in toamna…

- Comuna Fardea va avea in premiera o sala de sport. Lucrarile au demarat deja, a anuntat primarul comunei, Violeta Murari. Firma care se ocupa de constructie are nevoie insa de mana de lucru astfel ca se cauta persoane dornice de munca. In acest moment sunt disponibile locuri de munca atat pentru persoane…