Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care și-a pierdut portofelul in Complexul Studențesc din Timișoara a avut norocul de a intra inapoi in posesia sa. Aceasta pentru ca a fost gasit de un echipaj de jandarmi, care l-au returnat.

- Cine spune ca hoții nu au frica de Dumnezeu greșește. O demonstreaza un tanar, inarmat cu un par, care a patruns in curtea unei familii din Timișoara pentru a fura. Individul a petrecut mai bine de o ora la locul faptei și a fost filmat in timp ce iși facea cruce, inainte de a intra intr-o rulota parcata.…

- Politistii de frontiera au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre inRomania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile, informeaza Poliția de Frontiera . In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Muzeul Național al Banatului continua calatoria virtuala prin palatele din Timișoara. Puteți descoperi povestea palatului Miksa Steiner, aflat la nr. 1, pe strada Gheorghe Lazar, la rascrucea dintre Piața Unirii și strada Vasile Alecsandri. Un palat ce poarta amprenta stilului secession și care a beneficiat…

- Orice este posibil in Romania cand vine vorba despre lucrari pe bani publici. In Drobeta-Turnu Severin, o strada a fost doar pe jumatate asfaltata. Oficial, dintr-o eroare de proiectare. Localnicii au tot așteptat in zadar sa aiba o strada fara gropi.

- Vineri, 10 septembrie, intre orele 9 și 14, pe strada Emil Racovița din Timișoara, Aquatim va executa o legatura de conducta. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strada. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta…

- Primaria Cluj-Napoca a anunțat ca traficul va fi restricționat pe mai multe strazi din zona centrala, dar cu toate astea s-au format ambuteiaje pe mai multe strazi. Mai multe fotografii surprinse astazi pe strada I.C. Bratianu arata haosul creat de restricțiile de circulație din zona centrala:…

- Primaria Ghiroda a anunțat ca vine in intampinarea nevoilor calatorilor care folosesc mijloacele de transport in comun și a solicitat SMTT inființarea de noi stații temporare pentru a ușura accesul acestora catre zonele de oprire a liniei M11, ceea ce implica și modificarea traseului. Masura este temporara…