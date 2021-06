Asediu cu arcuri și săgeți în capitala Braziliei. Parlamentul, luat cu asalt Violente ciocniri intre indigenii brazilieni și forțele de poliție au avut loc marți, 22 iunie, in fața parlamentului din Brasilia, primii tragand cu sageți asupra forțelor de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Serviciul de presa al Camerei Deputaților a indicat ca cel puțin 500 de manifestanți au „incercat sa invadeze” una din intrarile […] The post Asediu cu arcuri și sageți in capitala Braziliei. Parlamentul, luat cu asalt first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

