Dacia Sandero castiga titlul de Ce Mai Buna Masina Anului 2021 in clasa Mica din UK

Cu un pret de 7.799 OTR lire sterline Dacia Sandero 2021 ramane si in acest an cea mai ieftina masina noua din Marea Britanie. Acesta este si motivul pentru care prestigioasa revista auto What Car? ofera titlul de Car of the Year… [citeste mai departe]