Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Jeff Merkley a declarat ca demonstrantii pro-Trump care au patruns in cladirea Capitoliului miercuri i-au rascolit biroul si au furat un laptop, relateaza joi Reuters. Intr-un video postat pe Twitter miercuri seara, senatorul democrat din Oregon a aratat cum i-au lasat…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- Matt Pottinger, adjunctul consilierului prezidențial pe probleme de securitate naționala, a demisionat miercuri ca urmare a asaltului suporterilor lui Trump asupra Capitoliului. Demisia a fost confirmata de surse politice pentru CNN. Potrivit surselor citate de CNN mai mulți adjuncți ai consilierului…

- Administratia de la Beijing a avertizat, luni, ca va avea "reactii legitime" fata de o vizita a unui oficial militar american in Taiwan, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX. Conform unor surse, contraamiralul Michael Studeman, comandantul Diviziei de informatii a Flotei militare…

- Consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Robert O’Brien, a declarat marti ca presedintele Trump spera ca toate trupele americane sa se intoarca acasa din Afganistan si Irak pana in luna mai, transmite Reuters preluat de news.ro O’Brien a vorbit cu reporterii dupa ce Pentagonul…

- Nimic nu justifica tratamentul la care este supusa minoritatea uigura in vestul Chinei, a criticat vineri adjunctul consilierului in probleme de securitate nationala al Casei Albe, Matt Pottinger, care a denuntat existenta unor ”lagare de concentrare” in regiunea Xinjiang, relateaza Reuters, potrivit…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a acuzat miercuri China ca incearca sa fure din Occident cercetarile referitoare la vaccinul pentru Covid-19 si a descris tara ca fiind un rival malign care incearca sa monopolizeze fiecare industrie importanta…