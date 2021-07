Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul...

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, la B1 Tv, ca 87% din noile cazuri de infectare cu COVID aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decesele provocate de virus au aparut la persoane neimunizate, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti ca se estimeaza ca rata de infectare cu noul coronavirus sa creasca si in Romania si a subliniat ca daca ar exista o acoperire vaccinala suficienta, nu vor exista pacienti cu forme severe.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 39 de noi cazuri de Covid și doua decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Potrivit...

- Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 52 cazuri noi…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 104 noi cazuri de Covid și 18 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Alte 53 de decese au fost...

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, susține ca numarul de decese Covid-19 se va schimba dupa actualizarea certificatelor de deces. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul secret, Justiția, Academia, partidele politice sau ministerele „Exista posibilitatea…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…