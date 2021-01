Așa ceva mai rar: 21 ianuarie, anul - 2021 și secolul 21 CHIȘINAU, 21 ian - Sputnik. Numerologii susțin ca numarul "21" sta la baza oricarei schimbari majore, pentru ca este intervalul dintre generarea unei cauze și producerea unui efect concret. © Sputnik / Miroslav RotariHoroscop: Previziuni astrologice pentru anul 2021Astfel, unii specialiști spun ca pe 21 ianuarie, anul 2021 și in secolul 21, iți poți face planuri importante pentru viața, fiindca ai toate șansele sa se indeplineasca. Cifrele se vor combina similar abia peste o suta de ani, atunci cand anul va fi 2122, pe 22 ianuarie, in secolul 22. Pe rețelele de socializare… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

