- Italienii incearca sa gaseasca idei pentru a merge la plaja, vara, in conditiile in care probabil nu se va putea calatori in strainatate, iar o companie a propus amplasarea unor bariere separatoare din plexiglas pe plaja.

- In aceasta perioda cetațenii nu mai pot ieși din locuințe decat pentru a merge la serviciu sau pentru cateva scopuri precise. Oamenii se pot deplasa pentru cumparaturi, insa acestea trebuie sa se faca de la magazine „din zona de domiciliu”, potrivit Ordonanței Militare numarul 3. Intrebare: La ce distanta…

- Oamenii ar trebui sa foloseasca zilele in care se afla in izolare fortata in locuinte din cauza pandemiei de coronavirus pentru a se reconecta cu familia, a declarat papa Francisc intr-un interviu pentru ziarului italian La Repubblica, informeaza DPA, citeaza Agerpres.

- Un exod al italienilor și strainilor din zona de nord a țarii a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, imediat ce in presa au aparut informații despre iminența emiterii decretului Guvernului de inchidere a regiunilor din nordul peninsulei. Sute de persoane s-au grabit sa prinda ultimele trenuri…

- Ministrul propus al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, miercuri, la bilantul activitatii Politiei Romane pe 2019, ca are toleranta 'zero' pentru cei care nu inteleg sa-si faca datoria sau incalca legea, in loc sa o aplice. "Voi lauda si recompensa de fiecare data pe cei care dau dovada de implicare…

- “Ne intereseaza impactul acestui proiect. Ne-am dus in zonele de cartier pentru a putea sa transformam zona din jurul blocului intr-un loc care sa ne faca placere. Nu trebuie doar in centrul orașului sau in jurul Primariei sa fie locuri atractive. Acestea trebuie sa fie acolo unde ne petrecem cea mai…

- Imagini greu de imaginat au fost surprinse recent! Un bloc a inghețat la propriu dupa ce instalația termica a cedat. Locatarii traiesc acum in condiții greu de imaginat, caci sloiurile de gheața au aparut pe tavane, pe pereți și chiar pe podelele din locuințe!