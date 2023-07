Aşa arată noua pasarelă metalică peste Dâmbu, în valoare de peste 320.000 de lei! V. Stoica La un an și doua luni de la inceperea lucrarilor, așa arata acum pasarela metalica in valoare de peste 320.000 de lei (circa 64.000 de euro), aflata in dreptul strazii Neajlov din Ploiești. Deși lucrarile, demarate in primavara anului 2022, ar fi trebuit finalizate inainte de venirea iernii aceluiași an, abia acum se poate spune ca oamenii care locuiesc in zona strazilor Cornațel și Apelor au posibilitatea de a folosi aceasta noua structura și sa nu mai treaca prin albia paraului Dambu. Insa, la valoarea actualizata anul trecut a acestui podeț metalic de numai cațiva metri, valoare care… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

