- Paris Saint Germain ia in calcul demiterea lui Christophe Galtier de pe banca tehnica, iar campioana Franței l-a trecut pe lista posibililor inlocuitori și pe Jose Mourinho, care o antreneaza in prezent pe AS Roma.

- De la 19:00, AS Roma primește vizita celor de la Inter, in etapa a 34-a din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport, OrangeSport și DigiSport. AS Roma - Inter, live de la 19:00 Click AICI pentru live + statistici AS Roma - Inter, echipe probabile: AS Roma: Patricio – Mancini,…

- "The Special One", cum a fost numit de presa britanica, a avut o cariera modesta ca fotbalist, el agațand ghetele in cui la doar 24 de ani. Probabil ca dorința de a deveni antrenor a avut o legatura și cu tatal sau care a fost tehnician timp de peste 20 de ani la echipe din Portugalia.Cum a inceputLa…

- Antonio Cassano (40 de ani), fostul atacant italian, l-a criticat iar pe Jose Mourinho (60 de ani), chiar și dupa calificarea Romei (dupa prelungiri) in semifinalele Europa League (4-2 la general cu Feyenoord). Cassano nu-l slabește deloc pe Jose Mourinho și continua sa-l conteste in intervențiile sale…

- Antonio Cassano și Jose Mourinho țin prima pagina a ziarelor cu conflictul pe care-l tot alimenteaza in ultimele zile. Fostul internațional italian a lansat o serie de atacuri la adresa lusitanului, Cassano precizand ca din punctul lui de vedere „The Special One” este un zero ca antrenor.

- Antrenorului portughez al lui AS Roma, Jose Mourinho, i s-au propus nu mai puțin de 120 de milioane de euro pentru doi ani la Riad, 60 de milioane pe sezon! Arabia Saudita face orice pentru a fi vazuta in lumea intreaga și folosește fotbalul ca propaganda. Se implica in aceasta campanie agresiva insuși…

- Anamaria Prodan nu uita scandalul legat de Denis Man și il ataca din nou pe Gigi Becali. Marul discordiei? Licența PRO de antrenor de fotbal. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf il indeamna ironic pe patronul FCSB sa nu se mai complice și sa-și asume rolul de „principal”. Anamaria Prodan il ironizeaza…

- Roma și Juventus se intalnesc in etapa #25 din Serie A. Meciul se joaca de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 3, Prima Sport 3 și Orange Sport 4. Rezultatele și programul etapei #25 din Serie A AS Roma - Juventus, live de la 21:45 Click AICI pentru statistici AS Roma - Juventus,…