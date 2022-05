AS Roma a scris istorie, afirmă Jose Mourinho după câștigarea Europa Conference League AS Roma a „scris istorie” prin castigarea primului sau trofeu continental, dupa ce a invins cu 1-0 formatia Feyenoord Rotterdam in finala primei editii a competitiei Europa Conference League, a apreciat antrenorul echipei italiene de fotbal, Jose Mourinho, dupa meciul de la Tirana. „Le-am spus jucatorilor ca si-au facut treaba calificandu-se in Europa League (gratie locului sase ocupat in Serie A – n.red.). Astazi nu a fost munca, ci s-a scris istorie. Noi am scris-o. Am dat foarte mult pentru aceasta competitie, fara a uita obiectivul prioritar, care era calificarea in Europa League. Acest titlu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Jose Mourinho s-a declarat fericit pentru ca AS Roma „a scris istorie“ prin castigarea primului sau trofeu continental. Gruparea italiana a invins-o cu 1-0 pe Feyenoord Rotterdam in finala primei editii a competitiei Europa Conference League, desfașurata miercuri seara, la Tirana. „Le-am…

- Jose Mourinho a izbucni in lacrimi dupa meciul in care AS Roma a castigat Conference League, in fata olandezilor de la Feyenoord. "In seara asta nu era vorba despre munca, ci despre istorie. Trebuia sa scriem istorie. Noi am scris-o. Raman, nu exista niciun dubiu. Sunt atat de multe lucruri care imi…

- AS Roma a castigat prima editie a Conference League, dupa ce a invins in finala, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam. Dupa acest succes, Jose Mourinho a devenit singurul antrenor din istorie care a castigat trofee continentale cu patru echipe, FC Porto (Cupa UEFA…

- Finala competitiei Europa Conference League, care va opune echipele AS Roma si Feyenoord Rotterdam, se joaca azi, miercuri 25 mai, de la ora 22:00, pe Arena Kombetare din Tirana. Partida va fi transmisa la TV de postul Pro Arena și va fi comentata de Mihai Mironica și Alex Radulescu. Meciul din capitala…

- AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho (59 de ani), s-a calificat in finala Conference League, dupa ce a trecut de Leicester in semifinale, scor 2-1 la general. Dupa aceasta performanța reușita cu „giallorossii”, tehnicianul portughez a devenit primul antrenor care bifeaza o finala europeana cu…

- Astazi avem meciuri de top in sferturile de finala din Liga Campionilor, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City – Atletico Madrid (ora 22:00) cota 1.40 Trupa lui Pep Guardiola continua drumul catre visul Champions League, insa va avea o ‘dubla’ dificila cu Atletico Madrid,…

- Inter Milano a facut o demonstrație de forța in Serie A, chiar inaintea confruntarii cu FC Liverpool din Liga Campionilor. Formația pregatita de Simone Inzaghi a zdrobit-o pe Salernitana, pe teren propriu, cu 5-0. Lautaro Martinez a avut o seara magica și a reușit un hat-trick.

- Formatia Internazionale Milano, la care este legitimat Ionut Radu, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa lui Radu Dragusin, Salernitana, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…