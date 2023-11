Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani, din Turda, a fost gasit azi fara viața in anexa unui imobil, fiind spanzurat. Polițiștii spun ca nu s-au detectat urme vizibile de violența pe corpul barbatului și ca, cel mai probabil, acesta s-a spanzurat printr-un gest voluntar. ”La data de 9 noiembrie a.c., in jurul orei…

- Seniorii de la Centrul de Varstnici Turda au participat la o activitate cultural-recreativa alaturi de copiii de la Școala Horea, Cloșca și Crișan. Aceștia au cules struguri intr-un cadru de poveste la podgoria restaurantului Sarea-n Bucate. „O zi minunata petrecuta in vie… o activitate din suflet pentru…

- Lumea teatrului este in doliu. Actrița Natașa Raab, cea care a facut cunoscuta reclama „prea bun, prea ca la țara” s-a stins din viața luni, la varsta de 70 de ani. Viața și cariera sa Natașa Raab s-a nascut la 15 iulie 1953 in Huedin, judetul Cluj și a absolvit Institutul de Arta Teatrala si [...]…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt,…

- In emisiunea de astazi, relatam de la expozitia de carte „Satul romanesc”, manifestare culturala desfașurata, nu demult, la Iași, in incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Evenimentul s-a desfasurat in parteneriat cu Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”, Departamentul…

- Medicii de la Institutul de Boli Cardiovsculare și Transplant din Targu Mureș au realizat prima implantare a unei inimi artificiale la un copil. Este vorba despre o fata de 17 ani. Anul acesta, au mai fost 3 intervenții similare, dar cei care au primit o inima artificiala au fost adulți. Fata de 17…

- Nesimțirea unui turdean nu a putut trece neobservata de un clujean care a ieșit la plimbare prin Faget. Acesta a dat de un morman de gunoaie aruncate aiurea, printre care se afla și o hartie cu datele faptașului. ”Daca cumva vreunul din prietenii voștri sau prietenii prietenilor voștri il cunosc pe…

- Judecatoria Turda a admis azi legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul cu nr. 1781/P/2023 al Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, prin care un turdean este trimis in judecata, fiind acuzat de mai multe fapte: lipsire de libertate in mod nelegal, violența in familie, distrugere și furt!…