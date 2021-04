Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam nu se lasa niciodata mai prejos in fața fanilor sai și are grija la imaginea sa oriunde ar merge. Cum și-a facut apariția celebrul manelist? Cantarețul a reușit ca și de aceasta data sa intoarca toate privirile. Florin Salam a intors privirile tuturor. Cum și-a facut apariția la o terasa…

- A trecut recent printr-un divorț, iar acum Pepe face dezvaluiri despre femeile cele mai importante din viața lui. Mamei ii este recunoscator pe viața, ea continua sa aiba grija de el și la 41 de ani. Aceasta nu e singura femeie care a pus amprenta asupra lui. Pepe și Raluca Pastrama au divorțat recent.…

- Cantarețul rus Leonid Agutin a vorbit despre numeroasele zvonuri aparute in mass-media privind divorțul sau de Angelica Varum. Despre aceasta el a relatat revistei "Караван историй". Actorul a menționat ca el și Varum sint casatoriți de mai bine de 20 de ani și nu au de gind sa divorțeze. In același…

- Smiley e in culmea fericirii, dupa ce iubita sa, Gina Pistol, l-a facut, marți, tatic. Cantaretul i-a dedicat fetiței sale o noua piesa, care se numește „Pana la tine”. Artistul marcheaza astfel inceputul vieții in trei. „Am incercat sa gasesc o formula cat mai simpla si mai directa de a... The post…

- Un artist roman celebru a trecut prin momente dureroase. Ce i s-a intamplat și despre cine este vorba? Momente dureroase pentru un artist celebru Celebrul artist Gabriel Dorbanțu (68 de ani) a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru impact.ro, despre vaccinul anti-Covid-19. Cantarețul a intenționat…

- Luni, pe 8 februarie 2021, a avut loc cea de-a doua infațișare la notar intre Pepe și Raluca Pastrama. Cei doi au pus punct la tot ce a mai ramas neincheiat și au devenit doi oameni liberi, in mod oficial. Ce reacție a avut Pepe imediat dupa semnarea actelor și la cine vor ramane fetele, Rosa și Maria.

- Daca dragoste nu a fost, acum este! Bat clopotele de nunta pentru artistul Gheorghe Gheorighiu. Cantarețul se pregatește sa-și uneasca destinul la varsta de 67 de ani cu Gabriela Bancescu, iubirea sa de-o viața.