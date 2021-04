Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca actrita Dorina Lazar a fost repusa in functia de manager al Teatrului Odeon din care fusese demisa in 2017. Ea a castigat anul trecut procesul prin care a contestat decizia de atunci, dar, in ciuda sentintei definitive a instantei, fosta conducere a Primariei nu a facut…

- Bugetul Primariei Capitalei pe 2021 se ridica la aproximativ 5 miliarde de lei, a declarat Nicușor Dan, edilul Bucureștiului. „Un buget prin care este stopata risipa și care deschide calea catre construcție”, a declarat Dan intr-o conferința de presa. Bugetul nu are prevazute achiziții de noi autovehicule,…

- In ședința Consiliului General al Primariei Capitalei, primarul general, Nicușor Dan, a cerut o amanare de 90 de zile pentru a rezolva problema juridica cu sediile McDonald's din București. Consilierul din partea PSD, Aurelian Badulescu, l-a acuzat pe Nicușor Dan ca este partinitor și obține anumite…

- "Conturile Primariei sunt in continuare blocate, ceea ce inseamna ca nu putem sa realizam lucrari de investitii. O sa vedeti bugetul nostru in aproximativ 10 zile de azi. Foarte, foarte probabil nu o sa existe bani in bugetul Primariei Capitalei nici pentru proiectul de la Doamna Ghica, nici pentru…

- Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - Urbanis arata intr-o scrisoare deschisa ca Primaria Capitalei poate sa solicite doar instantei de judecata anularea PUZ-urilor, in situatia in care un astfel de act nu mai poate fi revocat, intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte…

- Primaria generala a Bucureștiului prin primarul general Nicușor Dan ar putea depune sa depuna dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, scrie Agerpres. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului…

- Consilierii generali PSD au soliicitat primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, ca sedinta convocata vineri sa se desfasoare cu participarea tuturor consilierilor in sala Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din Primaria Capitalei. Ulterior, consilierii generali ai PSD…

- Consilierii generali PSD solicita Primarului General al Capitalei, Nicușor Dan, ca ședința convocata astazi de la ora 11.00 sa se desfașoare cu participarea tuturor consilierilor generali in sala Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din Primaria Capitalei, așa cum se desfașoara ședințele…