Solista Halsey (26 de ani) și iubitul ei, scenaristul Alev Aydin (37 de ani), au devenit parinți pentru prima oara. Artista a dat naștere unui fiu, Ender Ridley Aydin, pe 14 iulie 2021. Pe Instagram, cantareața a publicat primele fotografii cu micuțul. In dreptul postarii, Halsey a scris: „Recunoștința. Pentru cea mai «rara» și euforica naștere. Sponsorizata de iubire”. Primele imagini cu fiul lui Halsey le gasiți in GALERIA FOTO de mai jos! Artista Halsey, mama pentru prima oara! Primele imagini cu fiul solistei In anul 2018, Halsey a dezvaluit ca și-a inghețat ovulele din cauza endometriozei,…