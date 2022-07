De curand, am participat la o emisiune televizata despre ciocnirea civilizațiilor. Am fost inițial nemulțumit sa aflu – dupa ce acceptasem invitația – ca ma voi invecina cu doi intelectuali care, ca sa zic așa, au votat aproape mereu altfel decat mine. In final, rivalitațile noastre ”doctrinare” (și diversele ”fidelitați” din cursul vieții fiecaruia) mi s-au infațișat ca ridicole deșertaciuni. Intr-un recent podcast timișorean, d-l Calin Mihailescu deplangea, printre altele, intreruperea continua a dialogului social in țara lui de baștina. Profesorul universitar romano-canadian desemna galagia…