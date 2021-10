Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de luni, platformele de socializare Facebook, WhatsApp, Instagram, nu au putut fi accesate pe dispozitivele desktop, dar sunt probleme și cu aplicațiile pentru mobile. Semnalari ale problemelor au venit din lumea intreaga pe platforma de monitorizare downdetector.com. Primele sesizari…

- Cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional, IMAPP BUCHAREST va avea loc sambata, 18 septembrie, in Piața Constituției. Intrarea este libera, iar accesul se face incepand cu ora 17:00. Lucrarile artistice ale echipelor participante…

- ​Kaspersky a analizat datele anonimizate, furnizate voluntar de Privacy Checker, un site web care conține sfaturi utile cu privire la setarile de confidențialitate pentru diverse servicii și platforme de internet. Rezultatele reflecta serviciile și platformele în legatura cu care utilizatorii…

- TikTok și YouTube au anunțat blocarea conținutului legat de talibani. Anterior, acest lucru a fost anunțat și de Facebook. Facebook a raportat ca califica talibanii drept o organizație terorista, prin urmare va continua sa blocheze conținutul legat de aceasta mișcare pe toate serviciile sale, inclusiv…

- TikTok a devenit cea mai descarcata aplicatie mobila din lume in 2020, un semn ca pandemia de coronavirus a extins popularitatea platformei chineze de clipuri și in randul adulților, nu doar al adolescentilor, informeaza AFP miercuri, citata de Agerpres . Potrivit firmei de specialitate App Annie, aplicatia…

- TikTok a introdus recent TikTok stories, o functie care le permite utilizatorilor sa posteze continut ce dispare in termen de 24 de ore, relateaza Business Insider. Compania a confirmat noua caracteristica, asemanatoare celei prezente pe Facebook și Instagram, dupa ce un utilizator al Twitter a postat…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…

- Instagram va implementa mai multe protectii pentru copii. Platforma sociala detinuta de Facebook anunta o serie masuri care vizeaza cresterea securitatii si intimitatii minorilor. Toate conturile create incepand de saptamana aceasta de cei sub 18 ani vor fi, in mod implicit, private. Doar persoanele…