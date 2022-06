Stiri pe aceeasi tema

- „In sfarșit, vedem un adevarat safari in Safari! Mulțumim partenerului nostru, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, pentru deschiderea pe care a aratat-o fața de acest proiect unic in Romania, prin care facem schimb de exponate. Va invitam sa descoperiți vedetele de la Antipa care vor…

- Miercuri, 15 iunie, ora 18.00, la ArtSafari, Palatul Dacia-Romania (Lipscani 18-20), va invitam la lansarea albumului „Sculpturi din intamplare/Sculpture Happens” realizat de Ioana Ciocan. La eveniment vor vorbi Ioana Ciocan, Horia-Roman Patapievici si Lidia Bodea, directorul Editurii Humanitas.

- Cam 10 minute a tinut discutia cu presa a omului de afaceri Ion Tiriac, la evenimentul in care a lansat cel mai recent proiect imobiliar al sau, turnul de de birouri construit in Piata Victoriei (sau „turnuletul", cum l-a numit el), rezultatul unei investitii de 40 de milioane de euro. A fost suficient…

- Primaria Craiova organizeaza in cadrul Zilelor Municipiului Craiova, o expoziție dendro-floricola cu vanzare „ExpoFlora Craiova 2022”. Producatori de flori și articole cu specific floral se vor intalni intr-un targ ce a devenit o tradiție de-a lungul anilor pentru Craiova. Expoziția florala va fi pe…

- Expozițiile Art Safari 2022 pot fi vizitate pentru trei luni, spre deosebire de 10 zile cat durau in alți ani. Publicul larg a putut trece deja pragul galeriei incepand de vineri. Picturi semnate de Salvador Dali, Pablo Picasso și Theodor Aman se numara printre operele de arta expuse la Palatul Dacia,…

- Ajuns la a 9-a ediție, Art Safari va expune lucrari de arta valoroase de Picasso, Dali, dar și arta de patrimoniu semnata de Theodor Aman; Tot in cadrul acestei ediții, publicul va avea șansa sa vada o expoziție dedicata artistului-fenomen de secol XX și

- Cea de-a 9-a ediție Art Safari, aflata sub patronajul Ministerului Culturii, va avea loc, anul acesta, in Palatul Dacia-Romania, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), fiind pentru prima data in istoria evenimentului cand același spațiu este folosit doi ani la rand, in baza unui…