Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din Liga Portugal sunt LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a opta din Portugalia a fost deschisa de duelul dintre Moreirense si Boavista, incheiat la egalitate, scor 1-1. Benfica a reusit sa obtina o victorie in extremis pe terenul celor de la Estoril. Un pusti de 19 ani, Antonio Silva, a marcat…

- A inceput etapa a 8-a din Liga Portugal! Cele mai tari dueluri se vad in continuare in AntenaPLAY! Dupa șapte etape disputate in campionatul lusitan, echipele din Portugalia se pregatesc din nou de spectacol! In momentul de fața, pe primul loc se afla cei de la Sporting Lisabona, cu 19 puncte. Locul…

- Liga Portugal e LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a saptea din campionatul Portugaliei a continuat sambata. Primul meci a avut loc joi seara, atunci cand Braga a castigat la Estrela cu 4-2, in timp ce Benfica s-a impus vineri seara in derby-ul cu Porto cu 1-0. Ziua de sambata a fost deschisa de meciul…

- Sporting – Rio Ave 2-0. Etapa a sasea din Liga Portugal s-a incheiat la Lisabona, cu meciul dintre Sporting si Rio Ave. Partida a putut fi urmarita in direct in AntenaPLAY. Sporting, care traverseaza o perioada foarte buna, a castigat si a devenit noul lider din Liga Portugal. Cei de la Sporting sunt…

- Liga Portugal a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Sporting Lisabona – Moreirense 3-0 a fost cel mai important duel din aceasta seara. Celelalte partide au fost: Arouca – Casa Pia 0-1 și Vitoria Guimaraes – Portimonense 1-2. Sporting Lisabona a revenit pe primul loc in Liga Portugal, dupa meciul care a…

- Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY! FC Porto – Farense 2-1, Estoril – Rio Ave 2-0 si Vizela – Arouca 2-2 au fost meciurile zilei de duminica. Cele mai importante faze sunt in format VIDEO pe AS.ro. FC Porto a castigat cu emotii primul meci pe teren propriu din acest sezon. Ivan Marcano a […] The…

- LIVE VIDEO Liga Portugal in AntenaPLAY a continuat duminica. Am avut super meciurile Moreirense – Porto 1-2 si Boavista – Benfica 3-2. Porto a obtinut victoria dupa ce a fost condusa cu 1-0. De partea cealalta, campioana de anul trecut, Benfica, a plecat fara niciun punct dupa derby-ul etapei. Benfica…

- LIVE VIDEO Liga Portugal, in AntenaPLAY | Trei meciuri foarte spectaculoase din Liga Portugal au fost transmise si astazi de AntenaPLAY. Ieri am putut urmari Gil Vicente – Portimonense, meci incheiat cu scorul de 5-0, Farense – Casa Pia 0-3 si Sporting Lisabona – Vizela 3-2. Sporting Lisabona si-a adjudecat…