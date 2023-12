Stiri pe aceeasi tema

- Calificat cu PAOK in „optimile” Conference League, de pe primul loc in grupa, Razvan Lucescu a marturisit ca nebunia lui este sa nu vada mingea in plasa porții echipei sale. PAOK Salonic și-a incheiat triumfal parcursul in grupa G din Conference Ligue, 5 victorii, ultima joi, cu HJk Helsinki (4-2),…

- Ne laudam cu mancarurile noastre tradiționale la Bruxelles și facem eforturi pentru recunoașterea in UE a unor produse tradiționale romanești, dar la evenimente organizate de instituțiile publice, meniul e compus, de obicei, din feluri de mancare sofisticate. In prezent, Romania are 13 „produse tradiționale…

- Femeile bogate au anumite obiceiuri care contribuie la succesul lor financiar. Ele pot avea strategii diferite, dar unele obiceiuri asigura cumva ca poți deveni bogata daca le incluzi in viața ta, precum aceste doamne bogate și autodidacte.1. Stabilirea strategica a obiectivelorFemeile bogate iși…

- In preajma Halloween-ului (fie ca obișnuim sa il celebram in vreun fel sau nu), este de obicei momentul pentru filme de groaza. Curierul național va propune un clasic al genului și un film de anul trecut. Bine și profesionist realizat, cu regie și interpretari actoricești excelente, Nightman (Somnambulul)…

- Multe gospodine din Romania nu știu de ce se pune orez in butoiul cu varza murata. Aceasta metoda este folosita de puțini oameni, insa aceasta se extinde rapid, deoarece oamenii s-au convins de eficacitatea sa. De ce se pune orez in butoiul cu varza murata Toamna a venit, iar gospodinele au dat startul…

- Satu Mare ramane sub Cod galben de instabilitate atmosferica, pana luni la ora 10.00. Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 13 – 25 septembrie, ora 10 In Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Olteniei vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice, intensificari…

- Pe strada Firiza nr. 74 din Baia Mare va fi inființat un Centru Respiro, adresat persoanelor adulte cu dizabilitați. In acest sens, consilierii județeni au aprobat zilele trecute indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Reabilitarea, extinderea și dotarea cladirii din Baia Mare str.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea a 28 de inculpati, in dosarul privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind…