Arnold Schwarzenegger se simte ''fantastic'' după o operaţie la inimă Vedeta de filme de actiune Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a suferit o interventie chirurgicala la inima si a dat asigurari ca se simte "fantastic", relateaza sambata Reuters.



"Am o noua valva aortica, alaturi de noua mea valva pulmonara de la ultima operatie. Ma simt fantastic si am iesit deja la plimbare pe strazile din Cleveland", a scris pe Twitter actorul din "Terminator", fost guvernator al statului California.



Schwarzenegger, in varsta de 73 de ani, a publicat pe retelele sociale o fotografie cu el pe patul de spital si a multumit personalului medical de la Cleveland

Sursa articol si foto: agerpres.ro

