- Arnold Schwarzenegger a trimis un mesaj dur catre americanii care sfideaza protocoalele sanitare pentru combaterea COVID-19 și refuza sa poarte maștile de protecție pentru ca le-ar incalca drepturile cetațenești, informeaza Insider . „Exista un virus aici, ucide oamenii”, a spus „Terminator” Arnold…

- Un nou ordin emis de Ministerul Sanatatii actualizeaza prevederile referitoare la obligativitatea de a purta masca de protectia impotriva infectiei cu COVID la locul de munca. Astfel, conform noilor prevederi, masca de protectie NU mai este obligatorie pentru persoanele aflate in locurile de munca situate…

- In Spania, de astazi, oamenii nu mai trebuie sa poarte masca de protectie in aer liber, daca distanta dintre ei este de 1,5 metri. Un an, o luna si cinci zile au trecut de cand spaniolii au fost obligati prin lege sa poarte masca in orice spatiu, precizeaza corespondenta RRA Annamaria Damian. Masca…

- Romanii ce se afla in Spania pot sa se bucure pentru ca, in curand, masurile impuse de autoritați in contextul pandemic se vor relaxa. Chiar daca masca de protecție era obligatorie in exterior, se va renunța la aceasta dupa ce s-a observat ca situația devine din ce in ce mai buna. Vești bune! Masca…

- Purtarea maștii de protecție nu mai este obligatorie in birourile cu maximum cinci angajați, daca aceștia sunt vaccinați anti-COVID cu schema completa și daca in spațiile respective nu este permis accesului publicului sau al altor angajați, potrivit hotararii adoptate joi de Guvern. Executivul a decis…

- Restaurantele din New York s-au redeschis la 100% din capacitate. Orașul american care a dus greul in pandemie este in plina revenire, a anunțat și primarul care a participat chiar la inaugurarea unui uriaș restaurant in ziua marii relaxari.

- Masca de protecție nu mai e obligatorie in aer liber, dar iata in ce condiții aceasta poate fi eliminata și in curtea școlii. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut anunțul, dupa ce a precizat ca de maine alți 200.000 de elevi vor merge fizic la cursuri.