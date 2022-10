Armin van Buuren, o noua colaborare cu Simon Ward pentru piesa Hey (I Miss You)

Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 23 septembrie, „Live On Love”, in colaborare cu compozitoarea Diane Warren, caștigatoare de Grammy, și My Marianne, care s-a situat pe locul trei la Junior Eurovision, in 2006. „Live On Love” este o piesa care combina ritmurile vibrante ale lui Armin van Buuren cu…

- Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta…

- Recent, Ruby și Alex Velea au lansat impreuna piesa „Viciu intre vicii”. Artista a masrturisit ca iși dorea foarte mult o colaborare cu cel care a contribuit la cariera de succes a vedetei. Aceasta a spus care este relația dintre ei. „Sunt foarte bucuroasa ca in sfarșit s-a intamplat. Alex este omul…

- Armin van Buuren a lansat „Clap”, o piesa care a rasunat deja și a adus dans la Ultra Music Festival, in Miami. De asemenea, aceasta este una dintre piesele care se vor regasi pe albumul „A State of Trance, Ibiza 2022″. „Clap” este o piesa plina de energie, care conține semnaturile distinctive ale…

- Armin van Buuren a facut echipa cu doi artiști de excepție, Gareth Emery și Owl City, pentru „Forever & Always”, o piesa cu un sound diferit fața de cel cu care faimosul DJ ne-a obișnuit, dar care, totuși, ii pastreaza semnaturile caracteristice. In ceea ce este considerata a fi una dintre cele mai…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de…

- Ca printr-o dorința de a arata in cat de multe feluri poate fi privita și interpretata ultima piesa a lui Armin van Buuren cu Maia Wright, „One More Time”, Worakls, Niiko x SWAE și OCULA au lansat remixuri ale piesei care s-a auzit pentru prima data la ediția din acest a festivalului Ultra Miami. O…

- Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again,…