#ArmeStrategice Vladimir Putin: Prelungirea tratatului New START este ''un pas în direcţia cea bună'' Presedintele rus a salutat miercuri prelungirea tratatului New START de limitare a arsenalelor nucleare rus si american, insa a estimat ca securitatea globala ramane amenintata de tensiuni internationale crescande, informeaza AFP.



Aceasta prelungire "este fara indoiala un pas in directia cea buna", a declarat Vladimir Putin, in timpul unui discurs video in cadrul forumului de la Davos, avertizand totodata ca ordinea mondiala risca in continuare "sa evolueze de o maniera imprevizibila si incontrolabila".



El a subliniat ca un nou conflict mondial ar marca "sfarsitul civilizatiei",…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

