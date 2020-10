Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a raportat vineri despre bombardamentele din partea armeana a patru regiuni din jurul Nagorno-Karabakh, relateaza TASS."Incalcand grav acordul privind un armistițiu umanitar, forțele armate armene impușca teritoriul regiunilor Goranboy, Terter, Agdam și…

- Azerbaidjanul acuza Armenia ca a bombardat puternic un bloc de apartamente, in vreme ce Armenia spune ca Azerbaidjanul ataca cele mai populate orase din tara. Presedintele din Nagorno Karabakh spune ca la linia de contact sunt sute de morti.La o zi dupa semnarea armistitiului dintre Azerbaidjan…

- Azerbaidjanul acuza Armenia ca a bombardat puternic un bloc de apartamente, in vreme ce Armenia spune ca Azerbaidjanul ataca cele mai populate orase din tara. Presedintele din Nagorno Karabakh spune ca la linia de contact sunt sute de morti.La o zi dupa semnarea armistitiului dintre Azerbaidjan…

- Forțele armate azere au lansat joi rachete indreptate catre Catedrala Sfantului Mantuitor Iisus Hristos din orașul Shushi din Nagorno-Karabakh, distrugand parțial construcția. Acest lucru a fost anunțat de reprezentantul oficial al Ministerului Apararii din Armenia, Artsrun Hovhannisyan. Armenia…

- Clipul video, difuzat pe Twitter pe 2 octombrie, arata cum racheta explodeaza la doar cațiva zeci de metri in fața unei mașini care urma sa travereseze podul. Conform publicațiilor The Drive și Jerusalem Post, racheta, trasa de azeri asupra drumului de acces dintre Armenia și Nagorno Karabah,…

- Razboiul dintre Armenia și Azerbaidjan se complica pe zi ce trece. Ambele tabere lupta cu forța pentru a suprima inamicul. Noaptea de joi spre vineri a fost una dificila pentru Azerbaidjan, dar și pentru Armenia.Militarii azeri au preluat controlul asupra inalțimilor din jurul satului Madagiz…

- Armenia și Azerbaidjanul s-au acuzat reciproc pntru schimburile de focuri și au respins sugestiile privind eventuale discuții de pace, in condițiile in care conflictul lor asupra enclavei din Nagorno-Karabakh amenința sa se transforme in razboi complet, relateaza Reuters.

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan anunța ca forțele armate armene au pierdut peste 550 de oameni, morți și raniți, in timpul luptelor de pe linia de contact de duminica, scrie interfax.az.