Armenia: Nu va fi o altă revoluţie colorată Spre deosebire de revolutia din Ucraina, in Armenia chiar si guvernul interimar va inclina catre Rusia. A fost nevoie de mai putin de doua saptamani de proteste pentru ca premierul armean, Serzh Sargsyan - fostul presedinte care a avut doua mandate si spusese anterior ca nu vrea sa fie prim-ministru - sa isi dea demisia. Liderul protestelor le-a denumit saptamana trecuta ”revolutia de catifea”, o referire la revolutiile colorate pro-democratie declansate la inceputul anilor 2000 in Balcani si in fosta Uniune Sovietica. Dar aceasta nu este o revolutie colorata. Revolutiile colorate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

