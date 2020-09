Stiri pe aceeasi tema

- Personalitate proeminenta a opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare (creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile), a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta in…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Liderul opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va intalni, luni, in Lituania, cu numarul doi in Departamentul de Stat american, Stephen Biegun, ca parte a eforturilor de depasire a crizei de dupa alegerile controversate din 9 august, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Turcia…

- Medicul-sef de la spitalul din Siberia unde este tratat opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a declarat vineri ca acesta a fost diagnosticat cu o boala metabolica a carei cauza este glicemia scazuta, informeaza Reuters. Doctorul Aleksandr Murahovski de la spitalul din Omsk unde este internat Navalnii…

- Guvernul Boris Johnson a exprimat preocupare, joi, in legatura cu informatiile privind posibila otravire a liderului opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Sunt profund preocupat de relatarile ca liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii,…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept "otravire", dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters., relateaza Agerpres.Citește și: ALERTA de COVID-19…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un anunț care complica extrem de mult situația politica. Liderul UDMR anunța faptul ca maghiarii nu vor semna o moțiune de cenzura, demers susținut de PSD, ALDE și Pro Romania.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sustinut ca nu va mai fi razboi intrucat armele nucleare ale tarii sale ii garanteaza acesteia siguranta si viitorul, in pofida neincetatelor amenintari militare si presiuni din exterior, informeaza marti presa de stat nord-coreeana, citata de Reuters preluat de…