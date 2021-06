Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a castigat cu o larga majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul sau rival, Robert Kocharyan, care a denuntat ''fraude'', relateaza AFP.

- Premierul armean Nikol Pashinyan a castigat cu o larga majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul sau rival, Robert Kocharyan, care a denuntat ''fraude'', relateaza AFP.

- Primele estimari dupa închiderea sectiilor de votare la alegerile legislative desfasurate duminica în Armenia plaseaza în frunte partidul premierului Nikol Pasinian, Contractul Civil, cu 58% din voturi fata de 22%, în cazul formatiunii principalului sau rival, Robert Kociarian,…

- Primele estimari dupa inchiderea sectiilor de votare la alegerile legislative desfasurate duminica in Armenia plaseaza in frunte partidul premierului Nikol Pasinian, Contractul Civil, cu 58% din voturi fata de 22%, in cazul formatiunii principalului sau rival, Robert Kociarian, Alianta Armenia, dupa…

- Primele estimari dupa inchiderea sectiilor de votare la alegerile legislative desfasurate duminica in Armenia plaseaza in frunte partidul premierului Nikol Pasinian, Contractul Civil, cu 58% din voturi fata de 22%, in cazul formatiunii principalului sau rival, Robert Kociarian, Alianta Armenia, dupa…

- Partidul premierului indian Narendra Modi a suferit o infrangere importanta in alegerile regionale din Bengalul de Vest, scrutin ce a avut loc in timp ce India se confrunta cu o criza sanitara puternica cu peste 300.000 de cazuri zilnice de coronavirus, transmite BBC . Premierul Modi a fost acuzat ca…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, a inregistrat o infrangere electorala semnificativa dupa ce partidul sau a pierdut alegerile regionale intr-unul din statele cheie, Bengalul de Vest, scrutinul avand loc pe fondul noului val de cazuri Covid 19 care a lovit țara in ultimele saptamani, facand ravagii din…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, a înregistrat o înfrângere electorala semnificativa dupa ce partidul sau a pierdut alegerile regionale într-unul din statele cheie, Bengalul de Vest, scrutinul având loc pe fondul noului val de cazuri Covid 19 care a lovit țara în…