Armenia a remizat cu Liechtenstein, Grecia a învins Suedia. Rezultatele înregistrate miercuri, în preliminariile CM 2022 Nationala Germaniei a invins Islanda cu scorul de 4-0, miercuri seara, la Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022, din care face parte si Romania.Germania va fi urmatoarea adversara a tricolorilor, pe 8 octombrie, la Hamburg. Grecia a invins Suedia cu 2-1, scandinavii suferind primul lor esec din grupa. Italia a surclasat Lituania cu 5-0. La invinși, Donatas Kazlauskas (Academica Clinceni) a fost integralist, iar Rolandas Baravykas (UTA Arad) a fost rezerva. Elvetia a remizat cu Irlanda de Nord, 0-0, in deplasare, iar Belgia a invins a invins Belarus cu 1-0,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele Spaniei si Italiei au obtinut victorii în meciurile disputate, miercuri, în preliminariile europene ale Cupei Mondiale. Cel mai echilibrat duel al serii, Polonia vs Anglia, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.La Cupa Mondiala din Qatar se califica direct primul loc…

- Italia și Elvetia au remizat, duminica, scor 0-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. In urma acestui rezultat, Squadra Azzurra a devenit echipa cu cele mai multe meciuri fara infrangere din istorie, 36 (27 de victorii si noua rezultate de egalitate). Ultima infrangere suferita de italieni a…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…

- Capitanul nationalei Ungariei, Adam Szalai, a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu va evolua in urmatoarele doua meciuri ale reprezentativei tarii sale, contand pentru preliminariile Cupei Mondiale. “Testul PCR facut de Adam Szalai are rezultat pozitiv. Drept urmare, capitanul…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intrebat marti, intr-o disputa televizata cu liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, pe tema desfiintarii Sectiei speciale, cine are interesul dintre tarile vecine ca Romania sa nu intre in spatiul Schengen. „Noi nu suntem singuri. Suntem parteneri intr-o Uniune…

- In aceasta dimineața au avut loc 157 de percheziții in municipiul Arad și in alte 8 județe la un grup infracțional organizat, specializat in contrabanda cu țigarete și spalare de bani. In cauza s-a reținut faptul ca, in cursul anului 2017, in municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat,…

- Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu o opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri, care arata ca trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre…

- Ungaria a condus cu 1-0 si 2-1, dupa golurile lui Adam Szalai (minutul 11) si Andras Schaefer (68). Germania a inscris prin Kai Havertz (66) si Leon Goretzka (84). Germania a incheiat pe locul 2, cu 4 puncte, cate a avut si Portugalia, ocupanta locului 3, echipa care a fost invinsa de Mannschaft in…