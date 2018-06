Arme chimice: Statele membre au votat pentru acordarea de puteri sporite OIAC Statele membre ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) au adoptat miercuri un proiect vizand acordarea de puteri sporite acestei organizatii, au anuntat mai multe delegatii, pe Twitter, transmite AFP. Conform diplomatiei britanice, care a initiat proiectul, 82 de state s-au pronuntat pentru ca OIAC sa-i poata identifica pe viitor pe autorii atacurilor chimice in Siria. Douazeci si patru de tari au fost impotriva, in cadrul unui vot desfasurat cu usile inchise. Proiectul, sustinut mai ales de Franta si de SUA, a fost intampinat cu rezistenta de Rusia si Siria, acuzate ca au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele occidentale au prezentat marti un proiect de rezolutie vizand intarirea prerogativelor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), astfel incat aceasta sa-i poata identifica pe responsabililor atacurilor chimice, initiativa ce risca sa provoace o confruntare cu Rusia, care se…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian, a acuzat vineri Rusia ca blocheaza accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in orasul Douma de langa Damasc, informeaza AFP. "In acest moment, inspectorii OIAC inca nu au acces la locul atacului cu gaz de la Douma",…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian, a acuzat vineri Rusia ca blocheaza accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in orasul Douma de langa Damasc, informeaza AFP. "In acest moment, inspectorii OIAC inca nu au acces la locul atacului cu gaz de la Douma",…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile si imunitatile OIAC, potrivit Administratiei Prezidentiale. Acordul initial…

- Marea Britanie a denuntat miercuri comportamentul "iresponsabil" al Rusiei, intr-o reuniune de inalta confidentialitate desfasurata la sediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) la Haga, intrunita pentru a discuta despre cazul (Serghei) Skripal, fost spion rus otravit in sud-vestul…

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat cinci…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat…