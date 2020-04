Armata ungară a preluat 51 de spitale şi 84 de companii de importanţă strategică Armata ungara a preluat sub comanda 51 de spitale si 84 de companii de importanta strategica, incepand de luni, conform unei declaratii a ministrului apararii Tibor Benko pe canalul de televiziune M1 si preluata de monitorulapararii.ro. Decizia ca spitalele importante ale tarii sa intre sub administrarea armatei este parte a masurilor de urgenta pe care The post Armata ungara a preluat 51 de spitale si 84 de companii de importanta strategica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

